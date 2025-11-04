Beyaz Saray’dan açıklama: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nınpazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini duyurdu.

Leavitt, “Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray’da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan’ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

MASADA NELER OLACAK?

Sözcü Leavitt, Trump yönetiminin Orta Doğu’da barış ve iş birliği için attığı adımların devam ettiğini belirtti. Trump’ın geçtiğimiz günlerdeki Orta Doğu ziyaretinde Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde tarihi bir karar aldığını hatırlatan Leavitt, bu konuda “önemli ilerlemeler sağlandığını” söyledi.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası’nınKongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini duyurmuştu.