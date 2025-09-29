Beyaz Saray’dan kritik açıklama: “Gazze’de anlaşmaya çok yakınız”

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşme öncesinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Gazze’de yürütülen müzakerelerde “anlaşmaya çok yakın” olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Her iki tarafın da kabul etmesini umuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray ayrıca Trump’ın süreç kapsamında Katar ile de görüşmeler yapacağını duyurdu.

TRUMP’IN GAZZE PLANI

Ekonomim'e göre, Trump’ın Gazze planına dair basına bazı detaylar sızdı. İddialara göre plan, Hamas ve İsrail’in anlaşmayı kabul etmesinin ardından hayata geçirilecek. Buna göre: Saldırılar derhal duracak ve 48 saat içinde Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek, Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından idare edilecek, güvenlik, uluslararası bir barış gücü tarafından sağlanacak, İsrail ordusu, güvenliğin sağlandığı bölgelerden kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetimin görevi, Gazze’nin idaresini belirli bir süre üstlenmek olacak. Ramallah yönetimi gerekli reformları tamamladıktan sonra bölgenin yönetimi Filistin Yönetimi’ne devredilecek.

Plana göre Hamas silah bırakacak. İsrail, bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunmayacak. Başka ülkelere gitmek isteyenlere ise çıkış izni verilecek.

Trump’ın planına göre Gazze’de yaşayan Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Gitmek isteyenlere ise izin verilecek ancak isteyenlerin geri dönme hakkı saklı tutulacak.