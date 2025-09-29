Beyaz Saray’dan kritik açıklama: “Gazze’de anlaşmaya çok yakınız”

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görüşmesi öncesinde Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Gazze’de anlaşmaya çok yakınız. Gazze konusunda her iki tarafın da anlaşmasını umuyoruz” denildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama: “Gazze’de anlaşmaya çok yakınız”
Yayınlanma:

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşme öncesinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Gazze’de yürütülen müzakerelerde “anlaşmaya çok yakın” olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Her iki tarafın da kabul etmesini umuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray ayrıca Trump’ın süreç kapsamında Katar ile de görüşmeler yapacağını duyurdu.

TRUMP’IN GAZZE PLANI

Ekonomim'e göre, Trump’ın Gazze planına dair basına bazı detaylar sızdı. İddialara göre plan, Hamas ve İsrail’in anlaşmayı kabul etmesinin ardından hayata geçirilecek. Buna göre: Saldırılar derhal duracak ve 48 saat içinde Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek, Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından idare edilecek, güvenlik, uluslararası bir barış gücü tarafından sağlanacak, İsrail ordusu, güvenliğin sağlandığı bölgelerden kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetimin görevi, Gazze’nin idaresini belirli bir süre üstlenmek olacak. Ramallah yönetimi gerekli reformları tamamladıktan sonra bölgenin yönetimi Filistin Yönetimi’ne devredilecek.

Plana göre Hamas silah bırakacak. İsrail, bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunmayacak. Başka ülkelere gitmek isteyenlere ise çıkış izni verilecek.

Trump’ın planına göre Gazze’de yaşayan Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Gitmek isteyenlere ise izin verilecek ancak isteyenlerin geri dönme hakkı saklı tutulacak.

Aylık taksitler dudak uçuklatıyor! İşte 300.000 TL ihtiyaç kredisi için güncel faizlerAylık taksitler dudak uçuklatıyor! İşte 300.000 TL ihtiyaç kredisi için güncel faizlerEkonomi
Son dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağıSon dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağıGündem
donald trump netanyahu gazze israil
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Bursa’da kuraklık alarmı
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı