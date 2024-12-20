Biden ile Papa Franciscus bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalya'ya ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Biden'ın İtalya ziyaretinde Papa Franciscus ile bir araya geleceği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Biden ile Papa Franciscus bir araya gelecek
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ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek.

Görevini 20 Ocak 2025'te seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek Biden'ın İtalya ziyaretiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Biden'ın, görev süresinin sonuna yaklaşırken İtalya'da Papa Franciscus ile görüşeceği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geleceği de belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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