Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu tahmini

Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi uyuşturucunun pençesinde. Rakamlar korkutucu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 67'nci Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nda konu gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Ghada Fathi Waly, sentetik uyuşturucuların pazardaki payının artığını söyledi. Bu durum hem daha ucuz hem de öldürücü maddelere erişimi kolaylaştırdı.

Dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor. Bunların 39 milyondan fazlası uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşıyor.

Dünya genelinde tedaviye ihtiyaç duyan bağımlıların ancak 5'te 1'i tedavi görebiliyor.

Birleşmiş Milletlere göre uyuşturucu ticareti Haiti'de çete şiddetini körüklüyor, Ekvador'da kamu düzenini tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı, Afganistan'da afyon ekiminin yasaklanması nedeniyle üretimin yüzde 95 oranında gerilediğini ancak çiftçilere geçimlerini sağlamaları için bir alternatif sunulmadığını ifade etti.