BM: "Gazze Çocuklar İçin Dünyanın En Tehlikeli Yeri"

İsrail'in Filistin'deki katliamları Birleşmiş Milletler'de ele alındı. Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğü açıklandı.

BM: "Gazze Çocuklar İçin Dünyanın En Tehlikeli Yeri"
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

BM Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü Catherine Russell, üye ülkeleri bilgilendirdi.

Russell, Gazze'nin güneyinde askeri hareketliliğin arttığına dikkati çekerek "Güney'e yönelik saldırılar engellenmeli" dedi.

Savaşın acilen sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Russell, "Sadece 46 günde 5 bin 300 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu günde 115 çocuğa tekabül ediyor. Gazze'de ölümlerin yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşılmadı. Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" ifadesini kullandı.

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