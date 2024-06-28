BM: "Gazze halkının acil sağlık hizmetine ihtiyacı var"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu duyurdu.

BM: "Gazze halkının acil sağlık hizmetine ihtiyacı var"
Editör: Mert Sagit

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X platformundan yapılan yazılı açıklamada, ciddi ölçülere ulaşan ilaç ve yakıt sıkıntısının Gazze'deki yaralıları kurtarma operasyonlarını aksattığı kaydedildi.

Yardımların bölgeye güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaşımı için daha fazla beklenemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Gazze halkının acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu ve UNRWA'ya bağlı sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmının faaliyet gösterebildiği" ifade edildi.

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# israil # gazze # filistin
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