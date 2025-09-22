BM Genel Sekreteri Guterres: "Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı”nda konuştu.

Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesine duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Guterres, “Hayallere kapılmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı. Diyalog sekteye uğradı. Kararlar hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk ihlal edildi.” dedi.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL”

Habertürk'e göre, Guterres, Filistin’deki durumun katlanılmaz olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bugün, bu kabustan kurtulmanın tek yolunu bulmak için buradayız: İsrail ve Filistin’in iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış ve güvenlikle birlikte yan yana yaşadığı, uluslararası hukuka, BM kararlarına ve diğer ilgili anlaşmalara uygun olarak her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu iki devletli bir çözüm için.”

BM’ye üye devletlerin Filistin Devleti’ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, iki devletli çözüme desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

“FİLİSTİNLİLER İÇİN DEVLET BİR HAKTIR, BİR ÖDÜL DEĞİL”

Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapan Guterres, şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını veya herhangi bir etnik temizliği, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesini, nüfusun aç bırakılmasını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ve yüzlerce insani yardım çalışanımızın öldürülmesini haklı çıkaramaz.”

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da yeni yasadışı yerleşim yerlerine onay verilmesine değinen Guterres, “Batı Şeria'da iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturan gelişmeleri hiçbir şey mazur gösteremez. Yerleşimlerin durmaksızın genişlemesi, görünmez bir şekilde artan ilhak tehdidi ve yerleşimci şiddetinin yoğunlaşması tüm bunlar durdurulmalı.” dedi.

Guterres, Filistin’deki tabloyu “ahlaki, hukuki ve siyasi açıdan tahammül edilemez” diye nitelendirerek, çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Filistin’de iki devletli çözüme alternatif olmadığının altını çizen Guterres, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. Ve devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır.”