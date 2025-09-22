Ünlü sanatçının adı üniversitede yaşatılacak

Beyin kanaması sonucu 10 yıl boyunca komada kalan ve 29 Temmuz 2024’te hayatını kaybeden oyuncu Kenan Işık’ın adı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bir amfiye verildi. Üniversitenin Yeşilyurt ilçesindeki yerleşkesinde bulunan fakültedeki amfi, düzenlenen törenle “Kenan Işık Amfisi” adıyla açıldı.

Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kenan Işık’ın Türk tiyatrosu ve sineması için değerli bir isim olduğunu belirterek, “Kenan Işık önemli bir oyuncuydu” ifadelerini kullandı.

“SANATÇIMIZIN ADI ÜNİVERSİTEDE YAŞATILACAK”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise konuşmasında, Malatyalı sanatçının adının üniversite çatısı altında kalıcı olarak yaşatılacağını vurguladı. Rektör Bentli, Kenan Işık’ın kültür ve sanat dünyasında bıraktığı izlere dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun kardeşi Mehmet Cengiz Işık da törende söz alarak, üniversite yönetimine teşekkür etti. Mehmet Cengiz Işık, “Ağabeyimin adının üniversitede yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını” dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılan aile üyeleri, üniversite yönetimi ve davetliler hep birlikte kurdeleyi keserek “Kenan Işık Amfisi”nin açılışını gerçekleştirdi.