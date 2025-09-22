Gaziantep’te minibüs kazası! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nun Nizip kesimi, Akçakent Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hasan Ali’nin kullandığı 27 ME 8998 plakalı minibüs, iddiaya göre ön lastiğinin patlaması sonrası sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç defalarca takla attıktan sonra yol kenarında durabildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde minibüste bulunan Curiye El Uglan (45) ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili olarak Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş şeklini belirlemek için inceleme yaparken, minibüs çekiciyle otoparka kaldırıldı.