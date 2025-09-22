Gaziantep’te minibüs kazası! Ölü ve yaralılar var...

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda meydana gelen feci kazada minibüsün lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıktı. Taklalar atarak yol kenarına devrilen minibüste 2 kadın hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep’te minibüs kazası! Ölü ve yaralılar var...
Yayınlanma:

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nun Nizip kesimi, Akçakent Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hasan Ali’nin kullandığı 27 ME 8998 plakalı minibüs, iddiaya göre ön lastiğinin patlaması sonrası sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç defalarca takla attıktan sonra yol kenarında durabildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde minibüste bulunan Curiye El Uglan (45) ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili olarak Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş şeklini belirlemek için inceleme yaparken, minibüs çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Dünyanın ilk GTA dersi geliyor: Öğrenciler tarih dersini oyunla öğrenecekDünyanın ilk GTA dersi geliyor: Öğrenciler tarih dersini oyunla öğrenecekDünya
Macron BM'de duyurdu: Fransa, Filistin'i resmen tanıdıMacron BM'de duyurdu: Fransa, Filistin'i resmen tanıdıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep şanlıurfa minibüs
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
“Suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak”
Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalar
Müsilaj Marmara’yı esir aldı
İmamoğlu’nu zora sokacak ifade
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi
Komisyon 12’nci kez toplanıyor
Deprem uzmanları alarm veriyor
Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı
Çok Okunanlar
Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu! Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Deprem uzmanları alarm veriyor Deprem uzmanları alarm veriyor
Bankalar faiz yarışında! Bankalar faiz yarışında!
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar... En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...