Macron BM'de duyurdu: Fransa, Filistin'i resmen tanıdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. Macron, Filistin devletinin tanınması konusunda artık daha fazla beklenemeyeceğini söyledi.
Yayınlanma:
BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenen Macron, uzun süredir uluslararası toplumun gündeminde olan Filistin meselesine değindi. Macron, “Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz” diyerek Fransa’nın bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceğini vurguladı.
Ayrıntılar geliyor...