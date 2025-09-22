Macron BM'de duyurdu: Fransa, Filistin'i resmen tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. Macron, Filistin devletinin tanınması konusunda artık daha fazla beklenemeyeceğini söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Macron BM'de duyurdu: Fransa, Filistin'i resmen tanıdı
Yayınlanma:

BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenen Macron, uzun süredir uluslararası toplumun gündeminde olan Filistin meselesine değindi. Macron, “Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz” diyerek Fransa’nın bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

Süper Lig’de 6’da 6! Galatasaray hem 3 puanı hem seriyi aldıSüper Lig’de 6’da 6! Galatasaray hem 3 puanı hem seriyi aldıSpor
“Soğuk Savaş” programında kriz: Program sunucusu ve konuğu hakkında gözaltı kararı verildi“Soğuk Savaş” programında kriz: Program sunucusu ve konuğu hakkında gözaltı kararı verildiGündem
fransa filistin
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
“Suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak”
Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalar
Müsilaj Marmara’yı esir aldı
İmamoğlu’nu zora sokacak ifade
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi
Komisyon 12’nci kez toplanıyor
Deprem uzmanları alarm veriyor
Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı
Çok Okunanlar
Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu! Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Deprem uzmanları alarm veriyor Deprem uzmanları alarm veriyor
Bankalar faiz yarışında! Bankalar faiz yarışında!
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar... En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...