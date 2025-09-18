BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen görevinden istifa etti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yakında görevinden ayrılacağını duyurdu. Pedersen, 6 yılı aşkın süredir sürdürdüğü görev için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e istifasını sunduğunu ve bu istifanın kabul edildiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Pedersen, “Uzun bir hizmet döneminin ardından kişisel nedenlerle görevimden ayrılmak niyetindeydim. Suriye'deki deneyimlerim, bazen şafak sökmeden önce en karanlık saatlerin yaşandığı gerçeğini doğruladı. Uzun süre boyunca ilerleme kesinlikle imkansız görünüyordu, ta ki birdenbire gerçekleşene kadar” ifadelerini kullandı.

Pedersen, Suriye’deki geçiş sürecine dikkat çekerek şunları söyledi: “Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır. Bugün Suriye ve halkı yeni bir şafağa kavuştu ve bizler bunun parlak bir gün olmasını sağlamalıyız. Onlar bunu çok hak ediyorlar.”