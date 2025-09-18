Bakanlıktan açıklama: Mabel Matiz hakkında suç duyurusu yapıldı

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Matiz’in bazı şarkılarında yer alan ifadelerin “müstehcen nitelikte” olduğu belirtildi. Bu gerekçeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi başvuru yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu başvurunun ardından sürecin savcılık tarafından yürütüleceği ifade edildi.