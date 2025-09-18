Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat adli kontrol şartıyla tahliye edildi

PKK/KCK yapılanmasına ilişkin davada, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Yayınlanma:

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, PKK/KCK yapılanmasına yönelik davada tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer 9 sanığın tutukluluk hali devam ederken, dava 27 Kasım’a ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu oldukları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra çeşitli belediyelerde görev aldıkları belirtildi.

Sanıkların “kent uzlaşısı” stratejisi kapsamında PKK/KCK talimatıyla metropol belediyelere yerleştirildikleri, evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve fotoğraflar bulunduğu, bazı sanıkların ise örgütle bağlantılı kişilerle yoğun iletişim kurduklarının HTS kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, sanıkların PKK/KCK’nın mali yapısını desteklemeyi ve metropol illerde alan hâkimiyetini artırmayı amaçladıkları, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılandıkları ifade edildi.

Andre Onana’dan dikkat çeken açıklamalar: “Fenerbahçe maçı bizi birbirimize kenetledi”Andre Onana’dan dikkat çeken açıklamalar: “Fenerbahçe maçı bizi birbirimize kenetledi”Spor
Buca’da çöp yangını sanayiyi kül etti! 30 milyon lira zarar, esnaf belediyeye isyan ettiBuca’da çöp yangını sanayiyi kül etti! 30 milyon lira zarar, esnaf belediyeye isyan ettiYurt
RTÜK’ten 5 dijital platforma ceza: Milli ve manevi değerlere aykırı yapımlar katalogdan çıkarılıyorRTÜK’ten 5 dijital platforma ceza: Milli ve manevi değerlere aykırı yapımlar katalogdan çıkarılıyorKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

beyoğlu belediyesi tahliye
Günün Manşetleri
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti
Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu
"Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"
Türkiye’nin kısa vadeli borcu yüzde 1,1 arttı
Erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık stratejisi yolda
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Faiz oranları güncellendi! Faiz oranları güncellendi!
Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecek Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecek
Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! Emekli promosyonlarında yarış kızıştı!
Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü