Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, PKK/KCK yapılanmasına yönelik davada tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer 9 sanığın tutukluluk hali devam ederken, dava 27 Kasım’a ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu oldukları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra çeşitli belediyelerde görev aldıkları belirtildi.

Sanıkların “kent uzlaşısı” stratejisi kapsamında PKK/KCK talimatıyla metropol belediyelere yerleştirildikleri, evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve fotoğraflar bulunduğu, bazı sanıkların ise örgütle bağlantılı kişilerle yoğun iletişim kurduklarının HTS kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, sanıkların PKK/KCK’nın mali yapısını desteklemeyi ve metropol illerde alan hâkimiyetini artırmayı amaçladıkları, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılandıkları ifade edildi.