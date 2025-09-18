RTÜK’ten 5 dijital platforma ceza: Milli ve manevi değerlere aykırı yapımlar katalogdan çıkarılıyor

RTÜK, 2025 Aile Yılı kapsamında televizyon ve dijital medya içeriklerini denetlemeyi sürdürüyor. Amaç, çocukları zararlı içeriklerden korumak, Türk aile yapısını desteklemek ve milli-manevi değerlere aykırı yayınlarla mücadele etmek. Bu çerçevede gerçekleştirilen son toplantıda, farklı platformlardaki yapımlar için yaptırım kararı çıktı.

RTÜK kararında ilk olarak Disney+ platformundaki “All of Us Strangers” filmi yer aldı. Eş cinselliği uzun sahnelerle yansıttığı, aile değerlerini hiçe saydığı ve toplumun ortak değerleriyle çatıştığı gerekçesiyle platforma %3 idari para cezası kesildi. Film ayrıca katalogdan çıkarıldı.

Amazon Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisi de kanlı infaz sahneleri, yoğun şiddet ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması nedeniyle denetime takıldı. RTÜK, platforma yine %3 para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Netflix’in kataloğunda bulunan “Kobalt Mavisi” adlı film, eş cinselliği özendirdiği gerekçesiyle cezalandırıldı. RTÜK, filmin genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırı olduğu sonucuna vararak Netflix’e para cezası verdi ve filmin katalogdan silinmesini kararlaştırdı.

HBO Max platformunda yer alan “Looking: The Movie”, eş cinsel ilişkileri ve çıplaklığı gündelik yaşamın parçası gibi sunması nedeniyle müstehcenlik ve genel ahlak ihlali kapsamında değerlendirildi. RTÜK, platforma %3 idari para cezası keserken filmi katalogdan çıkarttı.

Sanatsal film platformu MUBI’de yayınlanan “Benedetta”, RTÜK tarafından en ağır şekilde eleştirilen yapım oldu. “Pornografi düzeyine varan” ve “inançlara saygısızlık içeren” sahneler barındırdığı belirtilen film nedeniyle MUBI’ye de para cezası verildi. İçerik katalogdan kaldırıldı.