Merkez Bankası rezervlerinde gerileme: Zirveden uzaklaşıldı

TCMB’nin 12 Eylül ile biten haftaya ilişkin açıkladığı verilere göre, döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 677 milyon dolar düşüş yaşadı. Böylece 89 milyar 176 milyon dolar olan döviz rezervleri, 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte döviz rezervlerindeki kayıp üst üste üçüncü haftada da devam etti.

ALTIN REZERVLERİ ZİRVEYE ÇIKTI

Döviz rezervlerinde gerileme kaydedilirken, altın rezervlerinde ise tam tersi bir yükseliş görüldü. 90 milyar 931 milyon dolar seviyesinden yükselişini sürdüren altın rezervleri, 93 milyar 361 milyon dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.

Altındaki yükselişe rağmen, döviz rezervlerindeki keskin düşüş toplam rakamlara da yansıdı. Toplam rezervler, 180 milyar 106,8 milyon dolarlık seviyesinden 177 milyar 860 milyon dolara inerek zirveden uzaklaştı.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervlerinde de kayıp dikkat çekti. Bir önceki hafta 71 milyar 82 milyon dolar olan net rezervler, 1 milyar 482 milyon dolar düşerek 69 milyar 600 milyon dolara geriledi.