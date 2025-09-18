İspanya’dan şok çıkış: “İsrail sahada olursa Dünya Kupası’ndan çekiliriz”

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılım tartışmaları sürerken, İspanya hükümetinden çarpıcı bir açıklama geldi. Mundo Deportivo’nun haberine göre, İspanya yönetimi, İsrail’in turnuvaya katılması halinde İspanya Milli Takımı’nı geri çekme ihtimalini değerlendiriyor.

SANCHEZ: “İSRAİL OLURSA YER ALMAYABİLİRİZ”

Başbakan Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına dikkat çekerek, sporun da bu süreçten bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. Sanchez, İsrail’in katılımı halinde İspanya’nın turnuvada yer almayabileceğini belirtti.

Parlamento üyesi Patxi Lopez de Başbakan’a destek verdi: “İsrail şu anda Gazze’yi işgal ediyor ve buna sessiz kalamayız. İspanyol halkının büyük çoğunluğu bu durumu onaylamıyor. İsrail’in, tıpkı Rusya örneğinde olduğu gibi, uluslararası spor etkinliklerinden men edilmesi gerekir. Rusya dışarıda bırakıldıysa, İsrail neden farklı olsun?” dedi.

2026 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapan İspanyollar, ilk iki maçını kazandı. Son olarak Konya’da Türkiye karşısına çıkan İspanya, sahadan 6-0’lık farklı bir galibiyetle ayrılarak formunu pekiştirdi.