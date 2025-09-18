İspanya’dan şok çıkış: “İsrail sahada olursa Dünya Kupası’ndan çekiliriz”

2026 Dünya Kupası yaklaşırken futbol dünyasını sarsacak bir gelişme yaşandı. İspanya hükümeti, İsrail’in turnuvada yer alması durumunda milli takımlarını sahaya çıkarmamayı değerlendiriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İspanya’dan şok çıkış: “İsrail sahada olursa Dünya Kupası’ndan çekiliriz”
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılım tartışmaları sürerken, İspanya hükümetinden çarpıcı bir açıklama geldi. Mundo Deportivo’nun haberine göre, İspanya yönetimi, İsrail’in turnuvaya katılması halinde İspanya Milli Takımı’nı geri çekme ihtimalini değerlendiriyor.

SANCHEZ: “İSRAİL OLURSA YER ALMAYABİLİRİZ”

Başbakan Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına dikkat çekerek, sporun da bu süreçten bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. Sanchez, İsrail’in katılımı halinde İspanya’nın turnuvada yer almayabileceğini belirtti.

Parlamento üyesi Patxi Lopez de Başbakan’a destek verdi: “İsrail şu anda Gazze’yi işgal ediyor ve buna sessiz kalamayız. İspanyol halkının büyük çoğunluğu bu durumu onaylamıyor. İsrail’in, tıpkı Rusya örneğinde olduğu gibi, uluslararası spor etkinliklerinden men edilmesi gerekir. Rusya dışarıda bırakıldıysa, İsrail neden farklı olsun?” dedi.

2026 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapan İspanyollar, ilk iki maçını kazandı. Son olarak Konya’da Türkiye karşısına çıkan İspanya, sahadan 6-0’lık farklı bir galibiyetle ayrılarak formunu pekiştirdi.

Fatih Terim’den Ahmet Mümtaz Taylan’a özel açıklamalar: "Kerem beni aradı"Fatih Terim’den Ahmet Mümtaz Taylan’a özel açıklamalar: "Kerem beni aradı"Spor
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti: İptal için yapılan üçüncü başvuru da reddedildiCHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti: İptal için yapılan üçüncü başvuru da reddedildiSiyaset
İspanya İspanya Milli Takımı israil
Günün Manşetleri
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti
Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu
"Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"
Türkiye’nin kısa vadeli borcu yüzde 1,1 arttı
Erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık stratejisi yolda
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Faiz oranları güncellendi! Faiz oranları güncellendi!
Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! Emekli promosyonlarında yarış kızıştı!
Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecek Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecek
Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü