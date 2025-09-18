Andre Onana’dan dikkat çeken açıklamalar: “Fenerbahçe maçı bizi birbirimize kenetledi”

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takıma kısa sürede adapte olduğunu dile getiren Onana, Fenerbahçe derbisinin önemine değinerek şunları söyledi: “Çok önemli bir maçtı, kazanmak için sahadaydık ama bazı sebeplerden dolayı başaramadık. Geldiğim ilk günden beri burada kendimi iyi hissediyorum. Uzun yıllardır buradaymışım gibi hissettiğim için takıma yardımcı olmak istedim. Ancak galibiyet gelmedi. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Biz kendimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bazen elinizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan. Benim ne sevdiğim değil, takımın ne istediği önemli. Kendimi modern bir oyuncu olarak görüyorum. Takımın ihtiyacı neyse ona adapte olmaya çalışıyorum.”

“MÜCADELEYİ SEVEN BİR TAKIMIZ”

Takım arkadaşlarının desteği sayesinde Trabzonspor’a alışma sürecini kolay atlattığını söyleyen tecrübeli kaleci, sahadaki mücadele ruhuna dikkat çekti: “Onların sayesinde buraya adapte olmam kolay oldu. Sanki uzun yıllardır yanlarındaymışım gibi hissediyorum. Yarışmacı ve mücadeleyi seven bir takımız. Fenerbahçe maçının büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Böyle durumlarda mücadele etmek gerekir, biz de bunu yaptık. Belki mağlup olduk ama bu maç bizi birbirimize daha çok bağlayan, birleştiren bir karşılaşma oldu.”

Genç kaleciler hakkında da konuşan Onana, tecrübelerini aktararak şu ifadeleri kullandı: “Yetenekli ve geleceği olan kaleciler var. Ben oynadığım her takımda şunu söyledim; başarılı olmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Şans size gelecek, önemli olan o trene doğru zamanda binmektir.”

“İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK VE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM”

Basın toplantısında eski takımı Manchester United’a da değinen Onana, kolektif oyun anlayışını ön plana çıkardı: “Biz bireysel bir spor yapmıyoruz. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de bunu birlikte yaşıyorsunuz. Galibiyetlerde bazı detayları görmeyebilirsiniz, kayıplarda ise o detaylar öne çıkar. Manchester taraftarını çok seviyorum, onlarla iyi ilişkilerim oldu. Onlara başarılar diliyorum. Burada mücadele edeceğiz, bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız. İyi bir sezon geçirmek ve başarılı olmak istiyorum.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile ilgili görüşlerini de dile getiren Kamerunlu kaleci, hocasının oyun anlayışını övdü: “Taktik üzerine çok iyi duran, futbol hakkında net fikirleri olan bir isim. Kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ama futbolu düşünen bir hoca.”

Uzun süredir dostu olan Rigobert Song’un Trabzonspor hakkında kendisine olumlu sözler söylediğini belirten Onana, Trabzon şehrine dair gözlemlerini ise şu sözlerle aktardı: “Şehri çok fazla tanımadım ama 3-4 yıl önceki şampiyonluk kutlamalarını izledim. Sahada olduğumuzda galip gelmek için mücadele edeceğiz. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Taraftarlarımızla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.”