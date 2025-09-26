BM'de Netanyahu protestosu: Konuşma başlar başlamaz salon boşaldı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda tarihi anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığında, katılımcılar protesto amacıyla salonu topluca terk etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
BM'de Netanyahu protestosu: Konuşma başlar başlamaz salon boşaldı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleşen oturumda, İsrail Başbakanı Netanyahu konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Ancak salonda bulunan ülkelerin temsilcilerinden beklenmedik bir tepki geldi.

Netanyahu, tepki çeken açıklamalar yaparken delegeler salonu terk etti. BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulundu ancak heyetler salonu boşaltınca Netanyahu yalnızca kendi heyetine karşı konuşabildi.

Salonda yükselen uğultular dikkat çekerken, Gazze Şeridi’nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle uluslararası baskı altında kalan Netanyahu, konuşmasına protestolar sebebiyle bir süre başlayamadı.

NEW YORK SOKAKLARINDA GERGİN ANLAR

BM binasının girişinde toplanan protestocular, içeri giren ülke delegasyonlarına sert tepki gösterdi. Protestocular delegelere, "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diyerek seslendi.

Netanyahu konuşurken İran heyeti de dikkat çeken bir protestoya imza attı. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakan heyet, ardından salonu terk etti.

Netanyahu konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye’ye yönelik saldırılara işaret ederken, İran’ın tüm dünya için tehdit olduğunu savundu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının meşru olduğunu dile getirdi.

TUTUKLANMA KORKUSUYLA ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Netanyahu’nun ABD’ye gidişi de tartışma yarattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında aldığı tutuklama kararı nedeniyle İsrail Başbakanı’nın uçağı farklı bir rota izledi.

Tel Aviv’den gece saatlerinde hareket eden Netanyahu, New York’a gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze konusunda Tel Aviv’in “hedeflerini” görüşeceklerini belirtti.

"Flight Radar" sitesindeki verilere göre Netanyahu’yu taşıyan uçak, Avrupa üzerinden New York’a gitmek yerine Akdeniz’i boydan boya geçti. Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçak, Fransa üzerinden geçmedi.

İsrail basını, Netanyahu hakkında UCM’nin çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.

Deniz ulaşımında kriz: BUDO’nun çok sayıda seferi iptal edildi!Deniz ulaşımında kriz: BUDO’nun çok sayıda seferi iptal edildi!Yurt
Tekstil fabrikası çıkan yangın can pazarı yaşattı: Ölü ve yaralılar var...Tekstil fabrikası çıkan yangın can pazarı yaşattı: Ölü ve yaralılar var...Dünya
Birleşmiş milletler netanyahu israil
Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!