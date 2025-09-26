BM'de Netanyahu protestosu: Konuşma başlar başlamaz salon boşaldı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleşen oturumda, İsrail Başbakanı Netanyahu konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Ancak salonda bulunan ülkelerin temsilcilerinden beklenmedik bir tepki geldi.

Netanyahu, tepki çeken açıklamalar yaparken delegeler salonu terk etti. BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulundu ancak heyetler salonu boşaltınca Netanyahu yalnızca kendi heyetine karşı konuşabildi.

Salonda yükselen uğultular dikkat çekerken, Gazze Şeridi’nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle uluslararası baskı altında kalan Netanyahu, konuşmasına protestolar sebebiyle bir süre başlayamadı.

NEW YORK SOKAKLARINDA GERGİN ANLAR

BM binasının girişinde toplanan protestocular, içeri giren ülke delegasyonlarına sert tepki gösterdi. Protestocular delegelere, "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diyerek seslendi.

Netanyahu konuşurken İran heyeti de dikkat çeken bir protestoya imza attı. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakan heyet, ardından salonu terk etti.

Netanyahu konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye’ye yönelik saldırılara işaret ederken, İran’ın tüm dünya için tehdit olduğunu savundu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının meşru olduğunu dile getirdi.

TUTUKLANMA KORKUSUYLA ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Netanyahu’nun ABD’ye gidişi de tartışma yarattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında aldığı tutuklama kararı nedeniyle İsrail Başbakanı’nın uçağı farklı bir rota izledi.

Tel Aviv’den gece saatlerinde hareket eden Netanyahu, New York’a gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze konusunda Tel Aviv’in “hedeflerini” görüşeceklerini belirtti.

"Flight Radar" sitesindeki verilere göre Netanyahu’yu taşıyan uçak, Avrupa üzerinden New York’a gitmek yerine Akdeniz’i boydan boya geçti. Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçak, Fransa üzerinden geçmedi.

İsrail basını, Netanyahu hakkında UCM’nin çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.