Deniz ulaşımında kriz: BUDO’nun çok sayıda seferi iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan birçok seferin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, kötü hava şartlarının deniz ulaşımını olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, “Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.” ifadeleri yer aldı.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de iptal edildiği belirtildi.

