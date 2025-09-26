Tokat krizi Sakaryaspor’u karıştırdı: İki futbolcu birden kadro dışı bırakıldı

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Pendikspor’a 4-1 yenilen Sakaryaspor’da büyük kriz yaşandı. Tecrübeli futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attı. Sakaryaspor Yönetim Kurulu, hem Caner Erkin’i hem de Burak Altıparmak’ı kadro dışı bıraktı.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor’a 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin 76. dakikasında ise sahada büyük bir gerilim yaşandı.

Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli ismi Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atınca hakem Burak Demirkıran tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

YÖNETİMDEN SERT KARAR

Olay sonrası Sakaryaspor Yönetim Kurulu acil bir toplantı yaptı. Toplantıdan flaş bir karar çıktı.

Yönetim, disiplinsiz davranışları gerekçe göstererek Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur.

Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir.

Bu minvalde, Kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır.

Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir.

Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

