Komşuluk güveni sarsıldı: “Yardıma geldim” dedi, ziynetleri çaldı

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir’de yaşayan N.A. (41), Samsun’daki evini temizlemek için kente geldi. Temizlik sırasında komşusu H.K.’yı yanına çağırdı. Ancak bu sırada şok edici bir gelişme yaşandı.

ÇANTADAN 200 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

N.A.’nın evinde bulunduğu sırada H.K., çantada yer alan 200 bin liralık ziynet eşyasını fark etti. Fırsattan yararlanan H.K., ziynet eşyalarını alarak evden ayrıldı.

Durumu fark eden N.A., çantasındaki altın ve takıların kaybolduğunu görünce polise başvurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde hırsızlık olayının failinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.