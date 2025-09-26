Komşuluk güveni sarsıldı: “Yardıma geldim” dedi, ziynetleri çaldı

Samsun’da yaşanan olayda, komşusuna yardım için girdiği evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın, polisin hızlı takibiyle yakalandı. Şüpheli H.K., bugün adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komşuluk güveni sarsıldı: “Yardıma geldim” dedi, ziynetleri çaldı
Yayınlanma:

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir’de yaşayan N.A. (41), Samsun’daki evini temizlemek için kente geldi. Temizlik sırasında komşusu H.K.’yı yanına çağırdı. Ancak bu sırada şok edici bir gelişme yaşandı.

ÇANTADAN 200 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

N.A.’nın evinde bulunduğu sırada H.K., çantada yer alan 200 bin liralık ziynet eşyasını fark etti. Fırsattan yararlanan H.K., ziynet eşyalarını alarak evden ayrıldı.

Durumu fark eden N.A., çantasındaki altın ve takıların kaybolduğunu görünce polise başvurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde hırsızlık olayının failinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Bu fırsat kaçmaz! İşte Tarım Kredi Çiftçi Marketi 26-28 Eylül kataloğuBu fırsat kaçmaz! İşte Tarım Kredi Çiftçi Marketi 26-28 Eylül kataloğuMarket
Kremlin'den Türkiye açıklaması: “Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor”Kremlin'den Türkiye açıklaması: “Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor”Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun hırsızlık
Günün Manşetleri
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları