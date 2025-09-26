Kremlin'den Türkiye açıklaması: “Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor”

Kremlin, ABD Başkanı Trump’ın müttefiklerine Rusya’dan enerji ithalatını durdurmaları için baskı yapmasının ardından Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinin sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, “TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları faaliyetlerine devam ediyorlar” denildi.

Rusya yönetimi, Türkiye ile enerji işbirliğinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları faaliyetlerine devam ediyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Kremlin, bu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump’ın, müttefik ülkelere Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını durdurmaları yönünde yaptığı baskının ardından yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin Rusya’dan enerji ithalatını durdurmaları gerektiğini söylemişti. Hatta Trump, Türkiye’nin bu talebi kabul edeceğine inandığını da ifade etmişti.

Kremlin ise Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada enerji hattı projelerinin devam ettiğini özellikle vurguladı.

