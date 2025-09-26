İçme suyu tehlikede: O ilimizde sadece 3 aylık su kaldı

Gölköy Barajı Gölü, kış ve ilkbahar aylarında yüksek yağış alarak yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Ancak son dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının baraj suyu ile sulanması, su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu.

Baraj gölünde su seviyesinin gerilediği alanlarda ise adacıklar oluştuğu gözlendi. Yetkililer, vatandaşları su tüketiminde tasarruflu olmaları konusunda uyardı.