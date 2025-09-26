İçme suyu tehlikede: O ilimizde sadece 3 aylık su kaldı
Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü, kritik seviyelere geriledi. Barajdaki su oranı yüzde 19 seviyesine düşerken, geriye sadece 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.
Gölköy Barajı Gölü, kış ve ilkbahar aylarında yüksek yağış alarak yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Ancak son dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının baraj suyu ile sulanması, su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu.
Baraj gölünde su seviyesinin gerilediği alanlarda ise adacıklar oluştuğu gözlendi. Yetkililer, vatandaşları su tüketiminde tasarruflu olmaları konusunda uyardı.