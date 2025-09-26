Cenaze programı açıklandı: Sanatçı Güllü’nün cenazesi İstanbul’a gönderildi

Sanat dünyasında Güllü ismiyle tanınan 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı binanın 6’ncı katındaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanatçı Güllü kızı ve kızının arkadaşı ile evinin terasında eğlendiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Güllü’nün cenazesi, olay sonrası otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze İstanbul’a götürüldü.

Sanatçı Güllü’nün cenaze namazının yarın İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.