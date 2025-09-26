Cenaze programı açıklandı: Sanatçı Güllü’nün cenazesi İstanbul’a gönderildi

Ünlü sanatçı Güllü adıyla bilinen 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze, İstanbul’a götürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cenaze programı açıklandı: Sanatçı Güllü’nün cenazesi İstanbul’a gönderildi
Yayınlanma:

Sanat dünyasında Güllü ismiyle tanınan 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı binanın 6’ncı katındaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanatçı Güllü kızı ve kızının arkadaşı ile evinin terasında eğlendiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Güllü’nün cenazesi, olay sonrası otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze İstanbul’a götürüldü.

Sanatçı Güllü’nün cenaze namazının yarın İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

Bilet fiyatları açıklandı: Galatasaray - Liverpool maçı için biletler cep yakıyor!Bilet fiyatları açıklandı: Galatasaray - Liverpool maçı için biletler cep yakıyor!Spor
Barış Alper Yılmaz’ın yeni sözleşmesi dudak uçuklattı: En pahalı yerli oyunculardan biri olacakBarış Alper Yılmaz’ın yeni sözleşmesi dudak uçuklattı: En pahalı yerli oyunculardan biri olacakSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları