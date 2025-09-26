Barış Alper Yılmaz’ın yeni sözleşmesi dudak uçuklattı: En pahalı yerli oyunculardan biri olacak

Yaz transfer döneminin son günlerinde Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan’ın NEOM kulübü devreye girdi. Oyuncuya 10 milyon euroluk maaş teklif eden NEOM’un cazip teklifi kabul edilse de Galatasaray yönetimi geri adım atmadı.

Sarı-kırmızılılar, “50 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz” diyerek transfere izin vermedi. Bunun üzerine milli futbolcu antrenmanlara çıkmadı, teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroya alınmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ ADIM ATTI

Yaşanan sürecin ardından Barış Alper Yılmaz geri adım attı. Oyuncunun menajeri tepki çeken bir açıklama yaparken, futbolcu ise Instagram üzerinden bir özür paylaşımı yayımladı.

Barış Alper paylaşımında, amacının Galatasaray’a yüksek kazanç sağlamak ve bir rekor transferle ayrılmak olduğunu belirtmişti.

Takımda kalmaya ikna olan Barış Alper Yılmaz, sonunda Galatasaray yönetimiyle yeni bir sözleşmeye imza attı. Sabah’ın haberine göre, Galatasaray yönetimi yıldız oyuncunun kontratını baştan aşağı yeniledi.

Milli futbolcunun yıllık net maaşı 200 milyon TL’ye çıkarılırken, sözleşmesine şarta bağlı 100 milyon TL bonus eklendi.

ŞARTLAR GERÇEKLEŞİRSE 6 MİLYON EUROYU AŞACAK

Belirlenen özel bonusların devreye girmesi için Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonu olması ve Barış Alper Yılmaz’ın sezon içinde 20 gol katkısı (gol + asist) sağlaması gerekiyor.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde milli futbolcunun toplam kazancı yıllık 6 milyon euroyu aşacak. Böylece Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinde yerli oyuncular arasında en yüksek maaş alan futbolculardan biri olacak.