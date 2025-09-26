Ankara’da konser yolsuzluğu soruşturması: MASAK ve Sayıştay raporları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde ve görevden uzaklaştırılmış belediye çalışanları ile organizasyon şirketi sahibi ve yöneticilerinin bulunduğu 14 şüpheli, 23 Eylül Salı günü gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

“İhaleye fesat karıştırmak” ve “kamuyu zarara uğratmak” suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığının belirtildiğini duyurdu.

Açıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü ifade edilerek şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.”

RAPOR DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, belediye tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı vurgulandı.

Raporda, söz konusu hizmet alımları için KDV hariç toplam 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı belirtilirken, 32 konser hizmet alımının piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı ifade edildi. Ayrıca, yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu kaydedildi.