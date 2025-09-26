Seçil Erzan’dan bomba mektup: Arda Turan, Semih Kaya ve Selçuk İnan hakkında çarpıcı iddialar

Erzan, mektubunda futbolcuların paranın “kayıtdışı” olduğunu bildiğini öne sürerek, “Kapıştılar” ifadelerini kullandı.

Erzan’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Semih Kaya, 3,2 milyon dolar verdi. 4 milyon Euro’ya Bodrum’dan villa aldı. Valizlerle ben ödedim. 6 günde 725 bin dolar faiz aldı. Yüzde 6 bin 420 faiz. Verdiğim faizlerle hibrit Mercedes aldı. Bankaya gelip sürekli antetli kâğıtlara imzamı attırıyordu. Hesabında 10 milyon dolar olmasını istiyordu. Selçuk İnan, 3 milyon doların üzerinde faiz aldı.”

“ARDA TURAN’IN KORKUNÇ PARA HIRSI VARDI”

Arda Turan’la ilgili de dikkat çeken iddialarda bulunan Erzan, şunları yazdı:

“Arda Turan, 6,5 milyon doları bir ayda 7,5 milyon dolar olarak aldı. 2 katını alamadığı için ‘Paranın tamamını alamadım, ben zaten faize karşıyım’ diyor. Arda Turan’ın korkunç bir para hırsı var. Nakit parası yokmuş, çevresinden borç almış, sonradan anladım. Faiz almak için gayrimenkullerini sattı, kredi çekti. Hatta Emre Çolak’ın faizini paylaşmak için görüşmüş. Borçlarını kapattım, kredisini ödedim, üzerine faiz de ödediğim halde daha fazlasını istiyordu. Ödemesini yapmadan Rolls Royce aldı. Galerici ödeme için beni arıyordu, ödemeyi ben yaptım.”

“ÇOLAK’IN ALACAĞI YOKTU”

Erzan, Emre Çolak hakkında da şu iddiaları dile getirdi:

“Emre Çolak, İspanya’daydı. En son 10 yıl önce gördüm. Çolak, ‘Arda abi ile para gönderiyorum’ dediğinde haberim oldu. Turan’ın alacağı olmadığı halde bir takım yollarla bankadan anaparam diyerek faiz aldığını öğrendik. Buna rağmen Çolak’a ödeme yapmadıysa vicdanına bırakıyorum.”

Mektupta başka futbolcularla ilgili de detaylar yer aldı:

“Volkan Bahçekapılı, Semih Kaya, Fırat Özdemir, Ayhan Akman, Selçuk İnan… Eve biri girip öteki çıkıyordu. Paraların hiçbiri banka müdürü olduğum için bana teslim edilmiş paralar değildi. Zaten bu paraların bankacılık faaliyetleri içerisindeki bir enstrümandan kazandırılması mümkün değildi. Hem bu yönden hem de kazanma biçimi vergiden muaf, kayıtdışıdır. Bankacılık sisteminin amacı kayıtdışının kayıt altına alınmasıdır. Bu kişiler kayıtdışı yöntemi tercih ettiler. Bu nedenle DenizBank ya da başka bankalardan çektikleri paraları pastanelerde teslim ettiler.”