Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2020’de 7 kişinin ölümüne yol açan havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin davada mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına rağmen önceki hükümde direnme kararı aldı.

7 kişi hayatını kaybetmişti: Havai fişek fabrikası davasında karar
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ferizli ilçesindeki cezaevi kampüsünde görülen duruşmada 1’i tutuklu 6 sanık yeniden yargılandı.

Duruşmaya, ustabaşı Erşan Ö, sorumlu müdür Asiye A, iş güvenliği uzmanı Aslı D, Hasan Ali V, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C, SEGBİS aracılığıyla salona bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların ilk verilen karardaki suçlardan cezalandırılmasını ve Yaşar C’nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına uymayarak önceki kararında direndi ve Yaşar C’nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

MAĞDURLAR VE AVUKATLARDAN KARARA SERT TEPKİ

Duruşmada söz alan müştekiler, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Muammer Y, “Fabrikanın güvenlik amiri F.Ç, 2014'e kadar emniyette görevli ve emekli olunca fabrikada güvenlik amiri olarak işe başlıyor. Denetimlerden 3 gün önce denetim haberini veriyor.” ifadesini kullandı.

Diğer müştekiler de sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, fabrika sahibi Yaşar C’nin “konutu terk etmeme” tedbiriyle ve 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kararın ardından duruşma salonu önünde gerginlik yaşandı, bazı müştekiler fenalaştı ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş da duruşmayı izleyenler arasındaydı.

SANIKLAR BERAAT VE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Sanıklardan Ahmet Ç, “Çin Mahallesi'nde çalışan kimyagerim, sorumluluğum yoktur. Beraatimi talep ederim.” dedi. Aslı D, iş güvenliği uzmanının denetçi olmadığını, sadece rehberlik ve danışmanlık yaptığını savunarak beraatini istedi. Asiye A ve diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek Yargıtay’ın kararına katılmadıklarını belirtti.

Tutuklu sanık Yaşar C ise “Bu zamana kadar olan duruşmalarda saatlerce anlattım. Olayın nedeni belli olmadığı için aldığım cezayı kabul etmezken maalesef razı ediliyorum. Açık ve kapalı da yatmam gereken cezaları kapalı da yattım. Suçsuzum, tahliyemi talep ederim.” ifadelerini kullandı.

PATLAMA 7 CAN ALMIŞ, 127 KİŞİYİ YARALAMIŞTI

3 Temmuz 2020’de Hendek’in Yukarıçalıca mevkisinde bulunan fabrikada meydana gelen patlama, 50 kilometre uzaklıktan bile duyulmuştu. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı olay sonrası fabrika sahipleri ve çalışanları hakkında dava açılmıştı.

28 Şubat 2022’de görülen karar duruşmasında, fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, Yaşar C’nin eylemlerinin “olası kast” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

