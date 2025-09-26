Bilet fiyatları açıklandı: Galatasaray - Liverpool maçı için biletler cep yakıyor!

Galatasaray – Liverpool karşılaşmasının bilet fiyatları resmen açıklandı. Süper Lig devinin taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nin en kritik maçlarından birine ev sahipliği yapacak olan mücadele için biletlerini temin etmeye hazırlanıyor.

Açıklanan listeye göre en yüksek fiyatlı bilet kategorisi “Premium” olurken, bu bölümdeki koltuklar 50.000 TL’den satışa sunuldu. “Delux” 48.000 TL, “Lux” 46.000 TL ve “Classic” kategorisi 44.000 TL olarak açıklandı.

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 30.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 17.000 TL

Kategori 8: 12.000 TL

Kategori 9: 10.000 TL

Kategori 10: 2.700 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL