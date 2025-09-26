Bilet fiyatları açıklandı: Galatasaray - Liverpool maçı için biletler cep yakıyor!
Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
Galatasaray – Liverpool karşılaşmasının bilet fiyatları resmen açıklandı. Süper Lig devinin taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nin en kritik maçlarından birine ev sahipliği yapacak olan mücadele için biletlerini temin etmeye hazırlanıyor.
Açıklanan listeye göre en yüksek fiyatlı bilet kategorisi “Premium” olurken, bu bölümdeki koltuklar 50.000 TL’den satışa sunuldu. “Delux” 48.000 TL, “Lux” 46.000 TL ve “Classic” kategorisi 44.000 TL olarak açıklandı.
Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
Premium: 50.000 TL
Delux: 48.000 TL
Lux: 46.000 TL
Classic: 44.000 TL
Kategori 1: 30.000 TL
Kategori 2: 27.500 TL
Kategori 3: 25.000 TL
Kategori 4: 22.500 TL
Kategori 5: 21.000 TL
Kategori 6: 18.000 TL
Kategori 7: 17.000 TL
Kategori 8: 12.000 TL
Kategori 9: 10.000 TL
Kategori 10: 2.700 TL
Kategori 11: 2.300 TL
Misafir: 2.300 TL