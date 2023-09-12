BM'den KKTC'de yine provokasyon yaptı! KKTC'den çok sert açıklama geldi

KKTC'nin yaptığı Pile-Yiğitler Yolu'na Birleşmiş Milletler engel olmak istemişti. BM'den KKTC'de bir provokasyon daha geldi. BM, Burhan Tan Sokak'ta yaşanan olaylar sonrası Türk tarafına girdi. KKTC'den konuya ilişkin açıklama geldi.

BM'den KKTC'de yine provokasyon yaptı! KKTC'den çok sert açıklama geldi
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Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada BM Barış Gücü askerleri KKTC askerlerine saldırdı. Meydana gelen olayda, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi. Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

KKTC KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

BM'den KKTC'de yine provokasyon yaptı! KKTC'den çok sert açıklama geldi - Resim : 1

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC güvenlik güçleri BM araçlarını süpürüp attı! BM askerleri barikat kurmuştuKKTC güvenlik güçleri BM araçlarını süpürüp attı! BM askerleri barikat kurmuştuDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# KKTC # BM Barış Gücü
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