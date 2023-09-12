BM'den KKTC'de yine provokasyon yaptı! KKTC'den çok sert açıklama geldi

Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada BM Barış Gücü askerleri KKTC askerlerine saldırdı. Meydana gelen olayda, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi. Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

KKTC KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.