Brezilya'da 33 katlı gökdelende korkunç yangın

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Brezilya'da 33 katlı gökdelende korkunç yangın
Brezilya'da 33 katlı gökdelende korkunç yangın
Editör: Uğur Çam

Brezilya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Recife kentinde yangın çıkan bir gökdelen alevlere teslim oldu.

Paylaşılan video kaydında, binayı alt katlarından üst katlarına kadar alevlerin sardığı görüldü.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Timesnow'ın haberine göre, binadan molozlar düşmesi nedeniyle civardaki binaların elektriği kesildi ve binalar tahliye edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# brezilya # yangın # gökdelen
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