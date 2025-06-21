Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az sekiz ölü var

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun düşmesi sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Balonda bulunan 21 kişiden 13’ü kazadan sağ kurtulurken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az sekiz ölü var
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Santa Catarina Eyalet Valisi Jorginho Mello, trajik kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın cumartesi sabahı Praia Grande kentinde meydana geldiğini belirtti. Mello’nun aktardığına göre, balonda toplam 21 kişi bulunuyordu.

BBC'nin haberine göre, kazada 13 kişinin sağ kurtarıldığını, sekiz kişinin ise yaşamını yitirdiğini söyleyen Mello, kurtarma ekiplerinin olay yerinde kayıp olabileceği değerlendirilen kişileri arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eyalet yönetimi, kaza yerindeki tüm ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Vali Mello, yaptığı açıklamada, “Bu kazayla hepimiz büyük bir şok yaşadık,” diyerek olayın trajik boyutuna dikkat çekti.

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