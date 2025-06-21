Bilecik’te pompalı tüfek dehşeti: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 18 yaşındaki Elif Nur Tüfekçi, evde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaş H.Y., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilecik’te pompalı tüfek dehşeti: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Elif Nur Tüfekçi, evde birlikte bulunduğu erkek arkadaşı H.Y. (23) tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, tüfeğin kazayla ateş alması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Uzmanlardan ülke geneline uyarı: Keneler yayılıyor!Uzmanlardan ülke geneline uyarı: Keneler yayılıyor!Yurt
Anne ölümlerinde tarihi düşüş: Türkiye en düşük oranı yakaladıAnne ölümlerinde tarihi düşüş: Türkiye en düşük oranı yakaladıSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bilecik
Günün Manşetleri
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ağır darbe
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı ağabeyi tarafından öldürüldü!
Doğalgazda kesinti olur mu?
Ülke genelinde düzensiz göç alarmı
Erdoğan, Paşinyan’ı Dolmabahçe’de kabul etti
HSK kararnamesi açıklandı!
Kartlı ödemelerde tarihi zirve
Siber suç operasyonunda dev vurgun ortaya çıktı
Sarallar davasında yeni gelişme
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? Altında son durum ne?
Mevduat faizinde son durum Mevduat faizinde son durum
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı
Savaş petrolü vurdu! Savaş petrolü vurdu!