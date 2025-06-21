Bilecik’te pompalı tüfek dehşeti: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Elif Nur Tüfekçi, evde birlikte bulunduğu erkek arkadaşı H.Y. (23) tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, tüfeğin kazayla ateş alması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.