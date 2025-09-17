Brezilya’daki kuraklık kahveyi vurdu: Fiyatlar 7 ayın zirvesinde

Kahve fiyatları, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri ve Brezilya’da yaşanan kuraklık nedeniyle yükselişini sürdürüyor. New York’ta işlem gören Arabica kahve vadeli fiyatları, salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.

Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre Arabica kahve vadeli işlemleri 4,24 dolar/pound seviyesine çıkarak son yedi ayın zirvesini gördü. Ekonomim'e göre, bu seviye, yılın başlarında ulaşılan tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 4,29 dolara oldukça yakın. Kahve fiyatlarındaki yükseliş, küresel gıda piyasalarında yeni bir maliyet baskısı oluşturuyor.

KAHVE ZİNCİRLERİ SIKIŞIYOR

Kahve, ABD’de gıda fiyatlarını kalıcı olarak yüksek tutan temel ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Starbucks ve Dunkin Donuts gibi zincirlerin en çok tercih ettiği Arabica türünde fiyat artışları dikkat çekiyor. Kahve fiyatlarının bu seviyelere çıkmasında, Temmuz ayı sonunda yürürlüğe giren yüzde 50’lik gümrük vergisi de etkili oldu. ABD yönetimi, Brezilya’dan yapılan yeşil kahve ithalatına yüksek vergi uygulayarak piyasalarda büyük bir dalgalanma yarattı.

Fiyat artışının en önemli nedenlerinden biri ABD’nin koyduğu vergi kararları olurken, diğer faktör ise dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya’daki kuraklık. Özellikle Eylül ayının yağışsız geçmesi, üretim miktarını azaltarak küresel tedarik zincirinde baskı yarattı. Bu da kahve vadeli işlemlerinde hızlı yükselişin önünü açtı. 

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre ABD’de marketlerde satılan kavrulmuş kahve fiyatları, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 arttı.

