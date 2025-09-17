Fetö'nün deniz kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli için gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı. Bu kez hedefte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na sızdığı tespit edilen örgüt mensupları yer aldı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik işlem başlatıldı.

KONTÖRLÜ HATLARLA HABERLEŞME TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Ankara’da bulunan büfe, bakkal ve marketlerdeki kontörlü sabit hatlar üzerinden FETÖ'nün sivil imamlarıyla haberleştikleri belirlendi. Bu yöntem, FETÖ’nün geçmişte sıkça başvurduğu gizli iletişim modellerinden biri olarak biliniyor.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin örgüt içindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde incelendiği, geçmiş dönemlerde de benzer yöntemlerle haberleşen birçok FETÖ mensubunun deşifre edildiği vurgulandı.

BİRİ MUVAZZAF, DOKUZU İLİŞİĞİ KESİLMİŞ

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararlarında dikkat çeken detaylardan biri de şüphelilerden birinin hâlen aktif görevde olan bir muvazzaf asker, diğer dokuzunun ise TSK ile ilişiği kesilmiş kişiler olması oldu. Özellikle muvazzaf personelin tespit edilmesi, örgütün halen savunma kurumları içinde varlık göstermeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Ankara merkezli olmak üzere 3 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi.