Fetö'nün deniz kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara merkezli üç ilde yürütülen soruşturmada, kontörlü hatlarla sivil imamlarla irtibat kurdukları belirlenen 10 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fetö'nün deniz kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli için gözaltı kararı
Yayınlanma:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı. Bu kez hedefte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na sızdığı tespit edilen örgüt mensupları yer aldı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik işlem başlatıldı.

KONTÖRLÜ HATLARLA HABERLEŞME TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Ankara’da bulunan büfe, bakkal ve marketlerdeki kontörlü sabit hatlar üzerinden FETÖ'nün sivil imamlarıyla haberleştikleri belirlendi. Bu yöntem, FETÖ’nün geçmişte sıkça başvurduğu gizli iletişim modellerinden biri olarak biliniyor.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin örgüt içindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde incelendiği, geçmiş dönemlerde de benzer yöntemlerle haberleşen birçok FETÖ mensubunun deşifre edildiği vurgulandı.

BİRİ MUVAZZAF, DOKUZU İLİŞİĞİ KESİLMİŞ

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararlarında dikkat çeken detaylardan biri de şüphelilerden birinin hâlen aktif görevde olan bir muvazzaf asker, diğer dokuzunun ise TSK ile ilişiği kesilmiş kişiler olması oldu. Özellikle muvazzaf personelin tespit edilmesi, örgütün halen savunma kurumları içinde varlık göstermeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Ankara merkezli olmak üzere 3 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi.

FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! İşte 17 Eylül güncel altın fiyatları...FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! İşte 17 Eylül güncel altın fiyatları...Ekonomi
Mourinho kovulmasına neden olan Benfica’ya imza atıyorMourinho kovulmasına neden olan Benfica’ya imza atıyorSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö
Günün Manşetleri
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Çok Okunanlar
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
İstanbul’a sağanak sürprizi! İstanbul’a sağanak sürprizi!
17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi