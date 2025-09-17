Mourinho kovulmasına neden olan Benfica’ya imza atıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece yaşanan sürpriz sonuç futbol dünyasını sarstı. Portekiz’in köklü kulübü Benfica, kendi sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK’ya 3-2 mağlup oldu. Luz Stadı’ndaki mücadelede, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis’in golleriyle üstünlüğü sağlarken, Karabağ FK 30, 48 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.

Bu skorla birlikte Karabağ FK, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Benfica’da ise teknik direktör Bruno Lage için yolun sonu geldi.

BRUNO LAGE İLE YOLLAR AYRILDI

Tarihi hezimetin ardından Benfica yönetimi, 49 yaşındaki teknik adam Bruno Lage’ın görevine son verdi. Yönetim, maç sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonucunda radikal bir karar alarak teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Bu kararın ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, futbol dünyasını şaşırtan bir gelişme yaşandı: Jose Mourinho, Benfica ile prensipte anlaştı.

Portekiz basınında yer alan Correio da Manha gazetesine göre, Benfica yönetimi Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, tecrübeli teknik adamın Cumartesi günü deplasmanda oynanacak AVS maçında takımın başında sahaya çıkabileceği öne sürüldü.

KOVULMASINA SEBEP OLAN TAKIMA DÖNÜYOR

Jose Mourinho, 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’nin başındayken Benfica’ya elenmiş ve bu sonuç sonrası Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Şimdi ise, kendisinin görevine son verilmesine neden olan takımla yolları yeniden kesişti. Jose Mourinho için Benfica, sadece bir dönüş değil aynı zamanda anlam yüklü bir başlangıç. 2000-2001 sezonunda Barcelona’daki yardımcı antrenörlük görevinden sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Benfica’da yaşamıştı. Ancak takımın başında sadece 10 maç kalabilmiş, görev süresi 3 ayı bile bulmadan sona ermişti.