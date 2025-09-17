Mourinho kovulmasına neden olan Benfica’ya imza atıyor

Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ FK’ya 3-2 yenilmesi sonrası Bruno Lage’la yollar ayrıldı. Sürpriz şekilde, Fenerbahçe’den Benfica’ya elenince kovulan Jose Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğuna oturması gündemde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mourinho kovulmasına neden olan Benfica’ya imza atıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece yaşanan sürpriz sonuç futbol dünyasını sarstı. Portekiz’in köklü kulübü Benfica, kendi sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK’ya 3-2 mağlup oldu. Luz Stadı’ndaki mücadelede, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis’in golleriyle üstünlüğü sağlarken, Karabağ FK 30, 48 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.

Bu skorla birlikte Karabağ FK, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Benfica’da ise teknik direktör Bruno Lage için yolun sonu geldi.

BRUNO LAGE İLE YOLLAR AYRILDI

Tarihi hezimetin ardından Benfica yönetimi, 49 yaşındaki teknik adam Bruno Lage’ın görevine son verdi. Yönetim, maç sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonucunda radikal bir karar alarak teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Bu kararın ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, futbol dünyasını şaşırtan bir gelişme yaşandı: Jose Mourinho, Benfica ile prensipte anlaştı.

Portekiz basınında yer alan Correio da Manha gazetesine göre, Benfica yönetimi Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, tecrübeli teknik adamın Cumartesi günü deplasmanda oynanacak AVS maçında takımın başında sahaya çıkabileceği öne sürüldü.

KOVULMASINA SEBEP OLAN TAKIMA DÖNÜYOR

Jose Mourinho, 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’nin başındayken Benfica’ya elenmiş ve bu sonuç sonrası Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Şimdi ise, kendisinin görevine son verilmesine neden olan takımla yolları yeniden kesişti. Jose Mourinho için Benfica, sadece bir dönüş değil aynı zamanda anlam yüklü bir başlangıç. 2000-2001 sezonunda Barcelona’daki yardımcı antrenörlük görevinden sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Benfica’da yaşamıştı. Ancak takımın başında sadece 10 maç kalabilmiş, görev süresi 3 ayı bile bulmadan sona ermişti.

Hataylı balıkçıların hasreti sona erdi! Balıkçılar 'vira bismillah' dediHataylı balıkçıların hasreti sona erdi! Balıkçılar 'vira bismillah' dediYurt
Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durumSürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durumYurt
Benfica jose mourinho fenerbahçe
Günün Manşetleri
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Çok Okunanlar
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
İstanbul’a sağanak sürprizi! İstanbul’a sağanak sürprizi!
17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi