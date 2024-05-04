Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı sayıları artıyor

Brezilya, şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ediyor. Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Yetkililer, en az 70 kişinin kayıp olduğunu, can kaybının artabileceğini bildirdi.



Yağışlar, 154 kasabada ciddi zarara neden oldu. 23 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği eyalette, sokaklar sular altında kaldı, yollar hasar gördü ve köprüler yıkıldı.



Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları, karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Bölgeye Hava Kuvvetlerine ait 8 uçak ve 600 askeri personel sevk edildi.



Bölgede incelemelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Tüm ihtiyaçların karşılanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hasarın onarılması için yüzde 100 destek vereceğiz." Açıklaması yaptı.



