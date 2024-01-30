BRICS zirvesi Rusya'da başladı

2024 yılının ilk BRICS toplantısı salı sabahı Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Etkinliğin en dikkat çekici yanlarından biri İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS toplantılarına ilk kez katılacak olması. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika temsilcilerinin de katıldığı zirvede üç gün boyunca BRICS'in 2024 planları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

G7'Yİ ARKADA BIRAKTI

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2024 yılında dönem başkanlığını üstleneceği BRICS ülkeleri arasında işbirliğini arttırmaya yönelik kilit girişimler önereceğini söyledi. Nabiullina, “BRICS ülkelerinin ekonomileri oldukça hızlı gelişiyor. Yeni üyelerin katılımıyla BRICS’in küresel ekonomideki payı, satın alma gücü paritesi açısından 2023 sonuçlarına bakarsak, yüzde 31’den yüzde 35’e yükseldi. Bu rakamlar G7 ülkelerinin payından biraz daha yüksektir. Dolayısıyla BRICS’in dünyadaki rolü çok önemli.” if

adelerini kullandı.