Bu yükü taşımayız! Ürdün makamları Suriyeliler hakkında açıklama yaptı

Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden olan ve 1 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan Ürdün, temmuz ayında "bu yükü artık tek başına taşıyamayacağını" duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Mültecilere insan onuruna yakışır bir yaşam sağlamak küresel bir sorumluluktur. BM, gönüllü geri dönüşün sağlanması için çalışmalı ve o zamana kadar kurumları da yeterli desteği sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Safedi'nin açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Temmuz'da yayınladığı açıklamada, Ürdün'de ikamet eden 100 binden fazla Suriyeli sığınmacıya yaptığı aylık yardımın finansman yetersizliği nedeniyle 1 Ağustos'tan itibaren azaltılacağını duyurdu, ancak tamamen kesilmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, bir başka açıklamasında da Suriyelilerin ülkelerine dönüş koşullarının sağlanmasının, Amman yönetiminin "öncelikli meselesi" olduğunu vurguladı.

BM Dünya Gıda Programının 1 Ağustos 2023 itibarıyla Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik hayati önem taşıyan desteğini azaltması, sığınmacıları endişelendiriyor.

Suriyeliler, BM kurumlarının yardımları kesme kararının kendilerini ülkelerine geri dönmeye zorlamak için alındığını belirtiyor.

Suriyeliler, yardımların kesilmesi kararının ardından "aç kalma ya da ülkelerine dönme" arasında çift yönlü bir tehditle karşı karşıya bırakıldıklarını ifade ediyor.

YARDIM ULAŞMIYOR

Ürdün'ün kuzeyinde, Suriye sınırında yer alan İrbid iline bağlı Ramse şehri, coğrafi konumu dolayısıyla Suriyelilerin en yoğun yaşadığı bölgeler arasında bulunuyor.

Suriye'den 11 yıl önce Ürdün'e gelen 60 yaşındaki Münir el-Hatib, daha önce Suriye Askeri Konseyi'nden yardım aldıklarını, yardımın durmasının ardından Zateri Mülteci Kampı'nda yaşamaya başladıklarını anlattı.

Sonrasında kamptan da ayrıldıklarını belirten Hatib:

- Dünya Gıda Programı'ndan gelen yardım kuponlarıyla geçiniyorduk, şimdi yardımsız kaldık.

Hatib:

- Yardımların askıya alınmasının bizi gönderme düşüncesiyle ilgisinin olduğunu göz ardı etmiyorum. Bazıları hiçbir meselesi olmadığı için döndü. Ancak, (muhaliflere bağlı) ordudan olanlar asla geri dönmeyecek, zira akıbetleri belli.

ULUSLARARASI TOPLUM TERK EDİYOR

Yardım olmadan hayatlarını sürdürmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Hatib:

- Mesela ben kalp ve damar hastasıyım. Hayırseverlerden gelen maddi yardımları tedavi için harcıyorum.

Uluslararası toplumdan "Suriyelileri terk etmemesini" isteyen Hatib, Ürdün'ün geçmişte Suriyelilerle ilgili elinden geleni yaptığını ancak halihazırda akıbetlerinin ne olacağını bilmediklerini söyledi.

DÖNME İHTİMALİ VAR MI?

Suriye'de iken öğretmenlik yapan 64 yaşındaki Hikmet ez-Zabi ise hem barınma hem gıdaya ulaşım anlamında sıkıntılı bir durumda olduklarını aktardı.

Zabi:

- Dünya göç etmek zorunda kalan, geri dönemeyen ve yaşadıkları yaşam koşullarını sürdüremeyen Suriyeli mültecileri unutmamalı.

Suriye'ye geri dönüş konuşunda Zabi:

- Suriye istikrarsız, orada ekonomik durum da zor. Geri dönme ihtimali olsa, üzerimizde baskı olmadan da geri döneriz.

Zabi, geri dönüş konusunda diğer bir endişesini dile getirerek;

- Evlatlarımız şu anda askerlik çağında. Bu onların ayaklarıyla ölüme gidecekleri anlamına geliyor.

BM ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Zabi:

- Suriyeliler dönene kadar onlara ihtimam gösterilmesini.

SURİYELİLER YALNIZ

Ülkesinden Ürdün'e göç ettikleri zamanlarda kendisinin ve ailesinin yaşadıkları zorlukları hatırlayan 80 yaşındaki Hacer Hind Mahmud ise gözyaşlarını tutamadı.

Mahmud:

- Kocası Dera'da (Suriye'nin güneyi) çok sayıda genç adamla infaz edilip gençliğinin baharında dul kalan kızımla birlikte yaşıyorum.

Göç ettikleri bu yerde 11 yıl yaşadıklarını belirten Mahmud, "Her ay yemek kuponu alırdık ancak şimdi bir şey alamadık." şeklinde konuştu.

Mahmud:

- Allah onların aklına bizi getirsin. Vallahi Suriyelilerin kimsesi yok.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana güvenli bir yer bulabilmek için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli, Ürdün'deki Zateri Kampı'nda zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Ülkedeki 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının ise 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.