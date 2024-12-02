Büfeye silahlı saldırı! 9 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyinde, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasında korkunç bir olay meydana geldi. Kasabadaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı düzenlendi.

Görgü tanıklarına göre, saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.

Korkunç saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca 5 kişi de yaralandı.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.