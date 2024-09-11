Burger King'in adı değişti
Amerikan fast food zinciri Burger King, Türkiye'de ismini 'Börgır' olarak güncelledi. Bu adımın isim değişikliği mi yoksa reklam stratejisi mi olduğu henüz açıklanmadı.
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Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e yardımlarıyla biliniyor.
'YENİ BİR REKLAM MI?'
,Burger King'e ait sosyal medya hesabında görsel 'börgır' yazılı hamburgerle değiştirildi. Sitesinde ise ismi yine Burger King şekilde gözüküyor. Bu değişiklik sosyal medyada "Yeni bir reklam mı?", "Boykota karşı yerli gibi durma çalışması mı?" tartışmalarını beraberinde getirdi.