Canlı yayında patlama! İsrail, İran Devlet Televizyonu’nu vurdu

İsrail ile İran arasında giderek tırmanan çatışma, bu kez medyayı hedef aldı. İsrail ordusu, İran Devlet Televizyonu IRIB’in Tahran’daki genel merkezine yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında televizyon kanalı canlı yayındaydı. Yayın sırasında ekranlarda büyük bir patlamanın sesi duyuldu ve görüntü aniden kesildi.

SALDIRIYI SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU

Füze saldırısı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın İran Devlet Televizyonu binasının hedef alınacağını duyurmasından yalnızca saniyeler sonra gerçekleşti. Katz, yaptığı açıklamada, IRIB’in “propaganda merkezi” olduğunu öne sürerek operasyonun sinyalini vermişti.