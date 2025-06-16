Orta doğu alev alev: Netanyahu "harekete geçiyoruz" dedi, İsrail Tahran’ı vurmaya başladı!

İsrail ile İran arasındaki tansiyon dördüncü gününde artmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, “Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran’ı boşaltın,” ifadeleriyle operasyonların dozunun artacağını duyurdu. Netanyahu, "Zafere doğru giden yoldayız. Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak üzereyiz," diyerek hedeflerinin İran’ın askeri kapasitesi olduğunu belirtti. Haberler.com'a göre, Netanyahu'nun açıklamasının hemen ardından İsrail Hava Kuvvetleri Tahran'a yönelik yeni saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı da saldırıların yönünü netleştirdi. Açıklamada, Tahran’daki İran Devlet Televizyonu binasının hedef alınacağı belirtildi.

İRAN’DAN GÖZDAĞI: “BU GECE DAHA SERT VURACAĞIZ”

İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran cephesinden de sert açıklamalar geldi. İran ordusu, “Bu gece daha sert vuracağız” diyerek Tel Aviv’e misilleme sinyali verdi. İran yönetimi ayrıca “Tel Aviv’i boşaltın” uyarısıyla İsrail halkına doğrudan çağrıda bulundu.

Gerilim tırmanırken İran'dan gelen bir açıklama savaşta dengeleri değiştirdi. İran Devrim Muhafızları, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN 'NÜKLEER SOYKIRIM' GEREKÇESİ

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik operasyonların “nükleer soykırımı önlemek” amacıyla başlatıldığını iddia etmişti. “Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için,” diyen Netanyahu, saldırıların gerekçesini bu sözlerle savundu. Netanyahu’ya yöneltilen "İran’da rejim değişikliği hedefleniyor mu?" sorusuna yanıtı da dikkat çekti. “Sonuç kesinlikle bu olabilir,” diyen Netanyahu, İran rejiminin halkı baskı altında tuttuğunu ve halkın bir ayaklanma kararı vermesi halinde bunun destekleneceğini ima etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: "İSRAİL DURSA BİLE BİZ DURMAYACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur ise kararlı olduklarını vurgulayarak, "İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz. İsrail'in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz" dedi. İran devlet medyasında yer alan açıklamalarda saldırıların süreceği mesajı verildi.