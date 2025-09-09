Canlı yayında şok anlar! Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, görevi eski Sağlık Bakanı’ndan devralmak için düzenlenen basın toplantısında konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Lann, söz almasının hemen ardından fenalaşarak bayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lann’ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü anlar da yer aldı.

“KAN ŞEKERİM DÜŞTÜ. SIRADAN BİR SALI OLMADI”

Kısa bir müdahalenin ardından yeniden toplantı salonuna dönen Bakan Lann, ulusal basına açıklamada bulundu. Lann, kan şekerinin düştüğünü belirterek, “Sıradan bir salı olmadı.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch da hazır bulundu.

Yetkililer, Lann’ın sağlık durumunun kontrol altına alındığını ve herhangi bir endişe verici durum bulunmadığını açıkladı.