Türkiye potada tarih yazdı: Yarı final bileti bizim!

Xiaomi Arena’da oynanan mücadeleye her iki takım da kontrollü başladı. Türkiye, Shane Larkin ve Alperen Şengün’ün hücumdaki etkili oyunuyla ilk çeyrekte ayakta kalırken, Polonya dış atışlarla skor buldu. İlk 10 dakika sonunda skor 19-19’luk eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ ÇEYREK: SAVUNMA İLE FARK GELDİ

İkinci çeyrekte millilerimiz savunmadaki sertliği artırdı. Şehmus Hazer’in enerjisi ve Cedi Osman’ın kritik üçlükleriyle oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, hızlı hücumlarla farkı açtı. İlk yarının son dakikalarında pota altında üstünlük kuran Alperen Şengün, hem ribaundlarda hem de boyalı alandaki bitirişleriyle farkın açılmasında önemli rol oynadı. İlk yarı 46-32 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Polonya farkı eritmek için hücumda daha agresif bir görüntü sergilese de, Kenan Sipahi ve Furkan Korkmaz’ın üçlükleriyle milliler farkı korudu. Polonya’nın boyalı alandaki çabaları sonuçsuz kalırken, Türkiye bu bölümü 65-50 önde geçti.

GALİBİYET GELDİ, YARI FİNAL BİLETİ ALINDI

Son çeyrekte Polonya özellikle dış atışlarla farkı kapatmaya çalıştı ancak millilerimiz hata yapmadı. Shane Larkin’in asistleri, Furkan Korkmaz’ın kritik basketleri ve Adem Bona’nın savunmadaki katkısı ile Türkiye rakibine fırsat vermedi. Karşılaşmayı 91-77 kazanan Ay-Yıldızlılar, EuroBasket’te yarı finale yükseldi.

Türkiye’de galibiyete birden fazla oyuncunun katkısı dikkat çekti. Shane Larkin 15 sayı ve 6 asistle takımın hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Alperen Şengün 12 sayı ve 7 ribaund ile pota altında etkili bir performans sergilerken, Cedi Osman 11 sayı ve 5 ribaund ile hem savunmada hem hücumda önemli rol oynadı. Furkan Korkmaz 10 sayı ve 2 ribaund ile skora katkı sağlarken, Kenan Sipahi ise 3/5 üçlük isabetiyle 9 sayı üreterek farkın korunmasında pay sahibi oldu. Polonya ise özellikle son çeyrekte direnmeye çalışsa da Türkiye’nin oyun disiplini ve takım savunması karşısında etkisiz kaldı.

YARI FİNAL HEYECANI

Bu galibiyetle Türkiye, 12 Eylül’de oynanacak yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçı ise 14 Eylül’de oynanacak.