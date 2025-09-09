Eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da 88 yaşında hayatını kaybeden eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Eski Bakan Agah Oktay Güner, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Güner, siyasi yaşamı boyunca çeşitli partilerde üst düzey görevler üstlendi. 21 Temmuz 1977–5 Ocak 1978 yılları arasında Türkiye Ticaret Bakanı, 6 Mart 1996–28 Haziran 1996 yılları arasında ise Türkiye Kültür Bakanı olarak görev yaptı.

Agah Oktay Güner için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Güner, burada düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural ve yakınları katıldı.