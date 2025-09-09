Manifest grubu üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da 6 Eylül’de düzenlenen konser sırasında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest müzik grubu üyeleri, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025’te Şişli Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilen Manifest konserine ilişkin görüntüler sonrası harekete geçti.

Savcılık, sahnede şarkı söyleyen grup üyeleri ile dans eden kişilerin “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma açtı.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık, edep ve haya duygularına aykırı olduğu öne sürülen eylemlerin “çocuk ve gençleri olumsuz etkilediğini” belirtti.

Bu kapsamda, Manifest grubundan 6 üye ve konsere katılıp sahneye çıkan 1 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

Şüpheliler, savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, grup üyeleri ve diğer şüpheli hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü” getirdi.

Böylece 7 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

