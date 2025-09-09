Hamas liderlerine Doha’da saldırı! İsrail’in hedef aldığı heyette can kaybı var mı?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail’in Doha’da Hamas liderlerinin toplantı yaptığı merkezi hedef aldığını ancak heyetin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna göre Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail’in düzenlediği suikast girişiminden kurtulduğunu açıkladı.

Al Jazeera’nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail’in Doha’da Hamas’ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi. Haberde, “Dr. Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas liderleri heyeti saldırıdan sağ kurtuldu.” ifadelerine yer verildi.

Hamas heyetinin toplantı yaptığı aktarılan haberde, “Hamas heyeti, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın son önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada İsrail’in hava saldırısıyla hedef alındı.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail ordusunun Doha’ya düzenlediği saldırıda Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye’nin hedef alındığı, Halid Meşal’in ise orada bulunmadığı iddia edildi.

Daha önce hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal’in de bulunduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hamas israil hamas saldırı
