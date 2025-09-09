Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama! Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına tepki gösterdi ve sert ifadeler kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklama şu şekilde:

“İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.

Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.

Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.

Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”

