CHP Genel Başkanı Özgür Özel Taksim’de konuştu: “Partililer seçilmişlere saygı duymalı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah Ankara’da Anıtkabir ziyaretinin ardından İstanbul’a geldiğini, Özgür Çelik’le birlikte eski genel başkanlardan Altan Öymen ve Erdal İnönü’yü mezarları başında andıklarını, ardından Taksim’deki törene katıldıklarını aktardı.

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi görevden uzaklaştırma kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Tüm Türkiye, dün Adalet ve Kalkınma Partisinin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul İl Başkanlığına karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5 bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz, sizi 5 bin tane partili karşılar.”

“TESLİM OLMAYACAĞIZ, SADECE SİZE GÜVENİYORUM”

Özel, partinin gerçek gücünün üyeler ve sandık olduğunu vurguladı: “Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler, Türkiye'de Gazi'nin kurduğu tek adamı yollayıp, Gazi'nin kurduğu Cumhuriyet'te İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini, seçim kaybedeceğini anlayınca hazmedemeyenler, şimdiden Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum.”

Kendileriyle dayanışma gösteren siyasi partilere teşekkür eden Özel, parti içindeki birlikteliğe vurgu yaptı: “Bu acımasız haksız hukuksuz saldırıyla tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukunun üstünde hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum, kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı ama demokrasi fikrinin insanları, demokrasi fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri o günden beri birlikteler. İstanbul'da Özgür başkana oy veren delege kadar vermeyenler bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz.”

“KARDEŞİM OLSA AFFETMEM”

Konuşmasında sert mesajlar veren Özel, partiye zarar veren hiçbir adımı kabul etmeyeceklerini ifade etti: “Hayatım boyunca şahsıma yapılan pek çok kusuru, pek çok haksızlığı affettim, kolay barıştım. Ancak bu partide bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu kardeşlik hukukuna, bu birlikteliğimize, bu tek vücutluğumuza, 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza gölge düşürmeye çalışan, saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim.”

Özel, partililere çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: “Partiliyim diyen herkesi partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten, bu partiden devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz nazarıitibarımda temsil ettiği makam itibarıyla partime, kurucusu olduğumuz Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakarettir, ihanettir.”